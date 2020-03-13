Сделать скрины мобильного приложения

Мобильные приложенияЗакрыт3 заявки259 просмотров
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Для презентации мобильного приложения и предложения для его разработки и внедрения в организации необходимы скрины этого приложения (показать примерно, как оно должно выглядеть). Для примера есть подобное приложение другой организации. 

4 года назад
guest_15841631428356
4 года в сервисе
Был
4 года назад