Сделать скрины мобильного приложения

День добрый, требуется разработка мобильного приложения (IOS/Android) согласно тех задания (от тех задания только логика) и отрисованного дизайна. Прошу внимательно читать условия задачи. Команды и агенства прошу не беспокоить, явно не ваш бюджет) По всем вопросам в ...
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Для презентации мобильного приложения и предложения для его разработки и внедрения в организации необходимы скрины этого приложения (показать примерно, как оно должно выглядеть). Для примера есть подобное приложение другой организации.
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