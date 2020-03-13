Техническое задание для (мини) приложения.

Мобильные приложенияЗакрыт4 заявки320 просмотров
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Добрый день,

Ищем бэкэнд разработчика с опытом для написания технического задания и дальнейших действий в разработке мобильного приложения. Серверная сторона решения + документация по работе с API к БД.

Если Вам это интересно и у Вас есть свободное время, тогда мы точно сработаемся! 

4 года назад
Futurest
23 годаЧехия
4 года в сервисе
Был
4 года назад