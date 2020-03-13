Техническое задание для (мини) приложения.

Добрый день,

Ищем бэкэнд разработчика с опытом для написания технического задания и дальнейших действий в разработке мобильного приложения. Серверная сторона решения + документация по работе с API к БД.

Если Вам это интересно и у Вас есть свободное время, тогда мы точно сработаемся!