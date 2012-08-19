Проект уже готов, необходимо дописывать новые фичи и фиксить баги. Проект представляет собой приложение-сервис для jailbroken айфонов, который через xml-api взаимодействует с сервером. От кандидата требуются глубокие знания ios платформы, а также возможность начать ...
Приложение для iPhone, iPad, Android, Android Tab
Необходимо приложение, которое
- через WebView подгружает страницу мобильного сайта;
- передает туда GET параметр - GPS координату устройства.
Работы здесь на 1 день, пишите предложения.
Выбранный исполнитель
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Мобильные приложениянет заявокЗакрыт13 лет назад
Всем привет Интересует написание приложения под андроид и ios мониторинг цен Сколько стоит нынче такое удовольствие?Закрыт13 лет назад
- $5000
Здравствуйте. Необходимо рахработать приложение под iPhone. Суть - есть серия изображений (животные, мульт герои) при наведении на персонажа, она выдает информацию о нем, 3 графику небольшую. Подробности в личку. Приложение на SDK QualcommЗакрыт13 лет назад
Нужно зарегистрироваться в Itunes connect, (девелоперский акаунт есть) и залить готовое приложение в Appstore.Закрыт13 лет назад
Здравствуйте, нужно приложение, суть такова: приложение забирает с нашего сайта XML с категориями товаров и товарами (ссылка на фото + небольшое описание + цена), выводит категории (а после клика на категории - выводит ее ...Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Имеется развлекательный сайт, нужно отображать анекдоты(последние добавленные, случайные, лучшие за неделю (по 10 штук за каждый запрос)). Брать нужно с rss потоков, rss потоки готовы к использованию. Должно быть кэширование, чтобы при открытии приложения сохранялись ...Закрыт13 лет назад
- $5000
Нужно создать гоночную игру.Или другие интересные варианты.Оплата после проверки.Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Мобильное приложение, возможности: - проходжение учебно-тренировочных тестов; - возможность просмотра результатов с подробным описанием (если ошибка - то правильное решение); - подсчет баллов;Закрыт13 лет назад
- $1500
Нужна программа для обучения детей правописанию, т.е. как выводить те или иные буквы и цифры, в полу-игровой, анимированной форме. Графика будет предоставлена, так что вам не нужно будет ее рисовать. Желательно ...Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Приложение для распознавания текста и цифр с фотографийЗакрыт13 лет назад