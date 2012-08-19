Приложение для iPhone, iPad, Android, Android Tab

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Завершен4 заявки213 просмотров

Необходимо приложение, которое

- через WebView подгружает страницу мобильного сайта;

- передает туда GET параметр - GPS координату устройства.

Работы здесь на 1 день, пишите предложения.

Android
13 лет назад
Shumar_Oleg
Олег Шумар 
33 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

dimko_goncharov
Дмитрий 
42 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$50
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Отличный заказчик.

Заявки фрилансеров

dimko_goncharov
Дмитрий 
42 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад