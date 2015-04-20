Дополнить сайт небольшим количеством информации

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен1 заявка161 просмотр

Дополнить сайт небольшим количеством информации

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бюджет 400 р.

10 лет назад
Arcky
34 года
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Atanasius
Алексей 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
3 дня назад
10 лет назад
$10
2 дня
Спасибо за качественную работу по наполнению сайта
Всё здорово, как и в прошлый раз! Максимально точное задание, легкое и конструктивное общение, а главное, - практически моментальная оплата!)

Заявки фрилансеров

Atanasius
Алексей 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
3 дня назад
10 лет назад