Контент-менеджер

Работа есть постоянно - лить материалы нужно на разные сайты. и материалы разные - опенкарт, джумла, вордпресс, друпал, модыкс - это основные движки!

Важно уметь работать с тоталкомандер - для работы с сайтом через FTP

Нужный опытный человек - и постоянно доступный на связи! Важно - очень важно быть доступным на связи - т.к. работа есть постоянно и срочная!

На каждую работу практически идет видео инструкция - если что-то непонятно - но желательно чтобы у вас был ОПЫТ.

Оплата каждой задачи, работы будет производиться индивидуально - или за час, или за штуку!

Сайты разные - магазины, сайты студий, строительные сайты, сайты компаний и просто визитки на 5 страниц!

Пишите обязательно в откликах скайп, предложения рассматриваются постоянно и круглосуточно - держите включенным скайп. (24/7)

У кого голосового общения нет - не пишите, у нас нет времени много писать - мы говорить любим!

Ждем Ваших предложений!

Спасибо.