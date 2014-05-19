Контент-менеджер

Наполнение сайтовЗакрыт10 заявок369 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Работа есть постоянно - лить материалы нужно на разные сайты. и материалы разные - опенкарт, джумла, вордпресс, друпал, модыкс - это основные движки!

Важно уметь работать с тоталкомандер - для работы с сайтом через FTP

Нужный опытный человек - и постоянно доступный на связи! Важно - очень важно быть доступным на связи - т.к. работа есть постоянно и срочная!

На каждую работу практически идет видео инструкция - если что-то непонятно - но желательно чтобы у вас был ОПЫТ.

Оплата каждой задачи, работы будет производиться индивидуально - или за час, или за штуку!

Сайты разные - магазины, сайты студий, строительные сайты, сайты компаний и просто визитки на 5 страниц!

Пишите обязательно в откликах скайп, предложения рассматриваются постоянно и круглосуточно - держите включенным скайп. (24/7)

У кого голосового общения нет - не пишите, у нас нет времени много писать - мы говорить любим!

Ждем Ваших предложений!

Спасибо.

10 лет назад
fedorovdenis
Денис 
43 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
2 отзыва
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