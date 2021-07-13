Найти в интернете примеры шуток в разных областях

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Завершен3 заявки1031 просмотр

Здравствуйте.

Нужно провести в интернете поиск примеров шуток в разных областях:

В каком формате нужны примеры шуток:

- текст + ссылка на видео и пометка временной метки откуда до куда эта шутка

- либо только текст. но с видео предпочтительнее

1. Стендап (только западные комики)

Комики нужны разные. И с разным стилем юмора. И короткие однострочные шутки и более длинные стендап-биты (до 1-1,5 минут).

Тут очень желательно, чтобы со ссылкой на видео.

2. Вебинары или выступления со сцены на заданную тему.

Очень желательно, чтобы было с видео.

Примеры нужны разнообразные. Не все от 1го человека.

Можно в том числе западных политиков, они часто шутят во время публичных речей

Еще откуда можно брать примеры: выступления на ted, Гандапас, Комаровский, Сатья (семейный психолог) и т.д.

3. Шутки в режиме ведения свадеб/корпоративов.

Именно где ведущий говорит шутку или реагирует в режиме импровизации на то, что сейчас происходит в зале.

Можно только текст.

4. Шутки в режиме разговора и общения

(можно из телешоу)

Можно с видео. Или только текст.

5. Шутки в режиме переписки текстом

(не мемы из инета, где якобы фрагменты переписки), а реальные примеры как люди шутят в переписке между собой.

Можно только текст.

6. Использование юмора в кино и сериалах.

Желательно брать примеры шуток из современных известных фильмов или мультфильмов (например: Засланец из космоса, Чудотворцы, Друзья, Теория Большого взрыва, Рик и Морти и т.п.).

Очень желательно со ссылкой на видео, где эту шутку говорит персонаж.

7. Примеры шуток в постах в блоге (именно где тематический пост на какую-то тему, по ходу которого человек использует юмор).

Примеры можно только текстом.

Примеров шуток нужно найти по 20 штук на каждый пункт.

Напишите, пожалуйста, ваши условия и сроки по данной задаче.

Если можете какие-то несколько пунктов выполнить, а какие-то не можете, тоже откликнитесь на проект, я готов рассмотреть и частичное выполнение задачи.

4 года назад
seniorbart
Алексей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

Elena_Bubnova
Елена 
22 года
5 лет в сервисе
Была
год назад
4 года назад
$14
5 дней
Escrow
Спасибо Елене! Могу порекомендовать Елену как адекватного ответственного человека
Было приятно работать с Алексеем! Все хорошо! Рекомендую!

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Ната
 
44 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Elena_Bubnova
Елена 
22 года
5 лет в сервисе
Была
год назад
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Нифёдов
 
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2 года назад
1 отзыв
4 года назад

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