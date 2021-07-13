Требуется подготовить контент для 1000 товарных позиций в области промышленности. Необходимо оформить в таблицу с уникальными описаниями, ссылками на фото и характеристиками. Уникальность текста: описание — минимум 500 символов, краткое — до 100 символов. Работы будут выдаваться частями для контроля качества. Важно соблюдать формат и избегать запрещенных символов.
Найти в интернете примеры шуток в разных областях
Здравствуйте.
Нужно провести в интернете поиск примеров шуток в разных областях:
В каком формате нужны примеры шуток:
- текст + ссылка на видео и пометка временной метки откуда до куда эта шутка
- либо только текст. но с видео предпочтительнее
1. Стендап (только западные комики)
Комики нужны разные. И с разным стилем юмора. И короткие однострочные шутки и более длинные стендап-биты (до 1-1,5 минут).
Тут очень желательно, чтобы со ссылкой на видео.
2. Вебинары или выступления со сцены на заданную тему.
Очень желательно, чтобы было с видео.
Примеры нужны разнообразные. Не все от 1го человека.
Можно в том числе западных политиков, они часто шутят во время публичных речей
Еще откуда можно брать примеры: выступления на ted, Гандапас, Комаровский, Сатья (семейный психолог) и т.д.
3. Шутки в режиме ведения свадеб/корпоративов.
Именно где ведущий говорит шутку или реагирует в режиме импровизации на то, что сейчас происходит в зале.
Можно только текст.
4. Шутки в режиме разговора и общения
(можно из телешоу)
Можно с видео. Или только текст.
5. Шутки в режиме переписки текстом
(не мемы из инета, где якобы фрагменты переписки), а реальные примеры как люди шутят в переписке между собой.
Можно только текст.
6. Использование юмора в кино и сериалах.
Желательно брать примеры шуток из современных известных фильмов или мультфильмов (например: Засланец из космоса, Чудотворцы, Друзья, Теория Большого взрыва, Рик и Морти и т.п.).
Очень желательно со ссылкой на видео, где эту шутку говорит персонаж.
7. Примеры шуток в постах в блоге (именно где тематический пост на какую-то тему, по ходу которого человек использует юмор).
Примеры можно только текстом.
Примеров шуток нужно найти по 20 штук на каждый пункт.
Напишите, пожалуйста, ваши условия и сроки по данной задаче.
Если можете какие-то несколько пунктов выполнить, а какие-то не можете, тоже откликнитесь на проект, я готов рассмотреть и частичное выполнение задачи.
Выбранный исполнитель
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