Здравствуйте.

Нужно провести в интернете поиск примеров шуток в разных областях:

В каком формате нужны примеры шуток:

- текст + ссылка на видео и пометка временной метки откуда до куда эта шутка

- либо только текст. но с видео предпочтительнее

1. Стендап (только западные комики)

Комики нужны разные. И с разным стилем юмора. И короткие однострочные шутки и более длинные стендап-биты (до 1-1,5 минут).

Тут очень желательно, чтобы со ссылкой на видео.

2. Вебинары или выступления со сцены на заданную тему.

Очень желательно, чтобы было с видео.

Примеры нужны разнообразные. Не все от 1го человека.

Можно в том числе западных политиков, они часто шутят во время публичных речей

Еще откуда можно брать примеры: выступления на ted, Гандапас, Комаровский, Сатья (семейный психолог) и т.д.

3. Шутки в режиме ведения свадеб/корпоративов.

Именно где ведущий говорит шутку или реагирует в режиме импровизации на то, что сейчас происходит в зале.

Можно только текст.

4. Шутки в режиме разговора и общения

(можно из телешоу)

Можно с видео. Или только текст.

5. Шутки в режиме переписки текстом

(не мемы из инета, где якобы фрагменты переписки), а реальные примеры как люди шутят в переписке между собой.

Можно только текст.

6. Использование юмора в кино и сериалах.

Желательно брать примеры шуток из современных известных фильмов или мультфильмов (например: Засланец из космоса, Чудотворцы, Друзья, Теория Большого взрыва, Рик и Морти и т.п.).

Очень желательно со ссылкой на видео, где эту шутку говорит персонаж.

7. Примеры шуток в постах в блоге (именно где тематический пост на какую-то тему, по ходу которого человек использует юмор).

Примеры можно только текстом.

Примеров шуток нужно найти по 20 штук на каждый пункт.

Напишите, пожалуйста, ваши условия и сроки по данной задаче.

Если можете какие-то несколько пунктов выполнить, а какие-то не можете, тоже откликнитесь на проект, я готов рассмотреть и частичное выполнение задачи.