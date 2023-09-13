Написати відгук про сайт на російській мові

Нужно перенести все страницы сайта на новый - поменяется движок, нужно будет параллельно вносить изменения в title/keywords/description С сохранением структуры, URL, текстов, изображений. Всего около 350 страниц. URL исходника provida.tv Жду от вас конкретных предложений ...
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