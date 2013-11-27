Наполнение каталогов

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен6 заявок298 просмотров

Необходимо наполнение каталогов на сайте.

Движок webasyst.

Картинки плюс описание товара.

Иногда требуется корректировка картинок в графическом редакторе.

пример/тз во вложении.

С предложениями просьба обращаться в ICQ 275755

Webasyst
12 лет назад
disio
Роман 
48 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

squirrel25
Виктор 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
$28
2 дня
Все выполнено в срок. Рекомендую
Приятно было сотрудничать с Романом. Четкое ТЗ, вежливое общение. Своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

squirrel25
Виктор 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад

  • Похожие заказы

  • Добавление новостей на сайт

    Здравствуйте! Нужен постер на игровой сайт. Задача такая. 1. Находите новый материал, в интернете более 7мл сайтов. 2. Добавляете эту новость на сайт с загрузкой файла и фото. ...

    Наполнение сайтов9 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Наполнение базы данных

    $50

    Здравствуйте Разовая работа Требуется скопировать около 1500 страниц статистики из интернета в Excel (2007) Копирование: 50 строк на странице, одним выделением Вставка: списком, на один лист, одним кликом ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Собрать небольшой список досок объявлений в Грузии

    Необходимо собрать список из 7 - 10 самых популярных в Грузии досок объявлений и порталов поиска работы. Подходят также места, где ищут работу на лето студенты и школьники. Расположить их в порядке популярности. Мы ...

    Наполнение сайтовнет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Модератор на сайт бесплатных объявлений

    Нужен человек, который аккуратно и быстро будет проверять новые объявления на сайт бесплатных объявлений и публиковать их., работать с новым контентом. Работа - 7-8 часов в день. 5 дней в неделю. В онлайне через скайп.

    Наполнение сайтов22 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Наполнение интернет-магазина товаром

    Необходимо наполнить интернет-магазин товаром. Всего более 1000 позиций. Для начала нужно заполнить около 100 позиций. Инструкцию по наполнению предоставлю исполнителю. Пишите стоимость за единицу и свой скайп. Исполнителя выберу на след. неделе

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Собрать контактные данные с сайтов

    $20

    Задача: Есть база сайтов. Необходимо их все просмотреть и там, где есть e-mail администратора — скопировать ее в excel. Если на сайте нет e-mail, но есть форма обратной связи — скопировать ссылку на форму ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Работа с порталом

    Для работы с порталом http://veq.ru ищу человека для работы с каталогом моделей оборудования. Добавление новых, правка старых. Работа с изображениями, внесение текста, правка текста понемногу. Возможно работа с клиентами. Денег ...

    Наполнение сайтов9 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Копирайтинг для интернет-магазина крепежа

    $250

    Необходимо написать хорошие, оптимизированные тексты для категорий товаров интернет-магазина sever-krep.ru Будет приветствоваться, если к заявке вы приложите пример текста для одной любой категории из нашего магазина.

    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад