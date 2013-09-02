Наполнение сайта

$100
Наполнение сайтовЗакрыт1 заявка130 просмотров
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Следующий этап 200 товарных позиций:

1) 50 часов марки - Seiko

2) 100 часов марки - Diesel (мужские)

3) 50 часов марки - Michael Kors

Стоимость этапа - 2000 руб.

10 лет назад
StoreKeeper
Анастасия 
46 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
2 отзыва(-1)
Выбранный исполнитель
Hellena_S
Елена 
44 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
10 лет назад
$60
3 дня
Очень нервная заказчица. Признаю свою вину только в том что не оценила масштаб работ!!! НО, заказчица постоянно лезет со своими правками в проект, даже вносит сама...при этом ломая рабочий процесс!!! ОТ такого поведения затягиваются сроки и готовую работу приходится переделывать... и постоянно корректировать( хотя до этого были приняты 50 позиций, оплачены, и оставлен положительный отзыв). О поведении заказчика: 1) За день до сдачи проекта, в 23,44, человек засыпает угрозами....хотя висела админка, и я написала об этом. я вынуждена буду принять меры: 1) Негативный отзыв по проекту. 2) Письмо в службу поддержи биржи weblancer.net с описанием ситуации. 3) Будет создана тема на форуме weblancer.net/forum/ с описанием ситуации. 4) Будет подана жалоба в арбитраж WebMoney. Утром в 7,42 уже извиняется , что якобы была "резка".... Тем же утром начинает самостоятельно вносить контент ( после этих действий мне пришлось 2 дня делать под другой шаблон) Постоянное нытье что ей нужно оправдываться перед директором (наталкивает на мысль что человек посредник, пообещал сделать, а я не оправдала надежд, так как возник форс-мажор). В итоге имею отрицательный отзыв и испорченные нервы! Этика отсутствует на 200%!!! Заблокировала переписку, выносит личное на всеобщее обозрение! Пришлось даже обращаться в арбитраж Веблансер! НАСТОЯТЕЛЬНО НЕ РЕКОМЕНДУЮ СВЯЗЫВАТЬСЯ!!!!!!!!!!!
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