Наполнить 5 страниц сайта по тематике "Отделочные работы"

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт2 заявки133 просмотра

Есть сайт по отделочным работам. Есть фотографии работ. Нужно наполнить текстами (рерайт) и фотографиями сам сайт. На сайте есть "тексты-заглушки", всё расположение и заглушки "картинки". Текст наполняется через html, фото в соответствующей папке в структуре сайта. Подробности в видеоконференции по скайпу. Сроки: срочно нужно уже готовая работа сегодня.

HTML
10 лет назад
Neemia
Даниил 
34 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров