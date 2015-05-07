Наполнить 5 страниц сайта по тематике "Отделочные работы"

Есть сайт по отделочным работам. Есть фотографии работ. Нужно наполнить текстами (рерайт) и фотографиями сам сайт. На сайте есть "тексты-заглушки", всё расположение и заглушки "картинки". Текст наполняется через html, фото в соответствующей папке в структуре сайта. Подробности в видеоконференции по скайпу. Сроки: срочно нужно уже готовая работа сегодня.