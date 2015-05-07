Требудется ответственный человек, который отлично знает админку wordpress и легко в ней ориентируется. Исполнитель должен уметь вставлять картинки, оформлять тэги, метатэги, делать необходимые выделения и форматирования в тексте. Есть готовые статьи ...
Наполнить 5 страниц сайта по тематике "Отделочные работы"
Есть сайт по отделочным работам. Есть фотографии работ. Нужно наполнить текстами (рерайт) и фотографиями сам сайт. На сайте есть "тексты-заглушки", всё расположение и заглушки "картинки". Текст наполняется через html, фото в соответствующей папке в структуре сайта. Подробности в видеоконференции по скайпу. Сроки: срочно нужно уже готовая работа сегодня.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
Есть интернет-магазин на opencart: formula-market.ru. Заполнять нужно название, описание, цену и изображение. Также нужно будет создавать категории товаров (только название категории) в соответствии с каталогом. Заполнение нужно начать с категории "Средства для мытья пола GraSS". ...Завершен10 лет назад
Очень маленькое задание. Надо всего около 30 телефонов выписать и прислать мне. Обязательно ваше нахождение в России, т.к. из других мест не видно эти телефоны. Возможно только из Москвы и области видно, но вряд ли. ...Завершен10 лет назад
Здравствуйте. нужно 2500 постеров к фильмам на этот сайт https://krehkino.club. работа несложная, но рутинная. на кинопоиске я предоставляю 5 таких папок с фильмами (по 500 в каждой) http://www.kinopoisk.ru/user/1398440/movies/list/type/244275/sort/name/vector/desc/#list вы ...Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно создать 10-15 осмысленных тем с 10-20 осмысленными постами в каждой, форум не большого городка. Количество новых юзеров 20-25. Цена?Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Есть группа вконтакте. Всего 300 постов на стене. Необходимо перенести эти посты в группу и страницу в фейсбуке. Работа простая, вполне реально выполнить за несколько часов. Но мы никуда не торопимся.Завершен10 лет назад
Пример работы: у нас есть рабочий лендинг в сайт.ру/москва, вы его копируете в город сайт.ру/санкт-петербург, мы предоставляем карточку с информацией (телефоны, адрес, и так далее) , вы просто меняете это в коде , меняете ...Завершен10 лет назад
Нужно наполнить сайт с http://js-company.ru/ Количество: 7000 карточек Двигло у моего сайта OpenCard Картинки берем из Яндекс Картинок Описание все с JS ...Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт10 лет назад
Всем доброго дня, ищу копирайтера, для написания статей о микрофильтрации. Жду от Вас ваши условия.. СпасибоНаполнение сайтов6 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно проставить атрибуты товарам с сайта источника. По 10-15 атрибутов. CMS - Opencart/ocStore http://prntscr.com/72izrg http://prntscr.com/72j00r 1500 товаровНаполнение сайтов24 заявкиЗакрыт10 лет назад