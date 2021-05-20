Нужно найти региональные сайты, где компании размещают вакансии (типа hh.ru, но ориентированные на конкретные города/регионы) и разместить там объявление нашей компании. Всего нужно разместиться на 50 сайтах. Список сайтов нужно будет подобрать и согласовать со ...
Наполнить сайт контентом
Здравствуйте, вижу вы специалист, нам нужно наполнить сайт контентом, прикрепляю ссылку на сайт в фигме с сем.ядром. Сколько будет стоить и какие сроки.
https://www.figma.com/file/ysG3i3fUZ8FFrXQziPFL4h/%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%82-%D0%91%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81?node-id=26%3A7
С уважением Кирилл Шульгин
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт4 года назад
Необходимо наполнить сайт товарами! Копирование товара текста и фото с другого сайта, тематика обувь Оплата сдельная за карточку товара, Ничего сложного нет, но нужен добросовестный исполнитель, который в сроки сделает работу! ...Наполнение сайтов39 заявокЗакрыт4 года назад
Нужен человек пробить по 5 - 10 отзывов в день на товар. Аккаунты для отзывов предоставлю, текст отзыва тоже. Цикл отзыва: 1.Покупка 2. Подтверждение получения 3. Отзыв. ...Наполнение сайтов12 заявокЗакрыт4 года назад
Здравствуйте! Описание заказа и все требования на Гугл Доксе: https://docs.google.com/document/d/1nwKfa9irt0nSrAJSQhcGe8Vj_omaHg7yPesUK-EtTOI/edit?usp=sharingНаполнение сайтов15 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо внести дополнительные функции в работу сайта. Такие как: возможность регистрации и создание лк, оформление и оплата подписки на продукт, прочее Требуется специалист с отличным опытом, с обширным портфолио, креативность Работа ...Наполнение сайтов1 заявкаЗакрыт4 года назад
Наполнение сайта на OpenCart. 1000 товаров. Нужно найти описание и загрузить.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен4 года назад
Нужно написать подробный и качественный текст Help для онлайн платформы + сделать скриншоты со стрелками. P.S. НЕ Копирайтинг. Нужно изучить функционал и написать детальные руководства пользователям по всем функциям. Объем примерно 80 страниц. Пожалуйста ...Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужно заполнить карточки товаров в интернет магазине autokraska.ru. Нужны уникальные описание, тех характеристики, главные сео теги, фотографии. Источники предоставлю cms diafanНаполнение сайтов4 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужно заполнить карточки товаров уникальным описанием, фотографией, тех характеристи и основные сео теги. Источники предоставлю. Сайт на cms diafan, легкий в освоении дружелюбный интерфейс, возможна загрузка из файла. Без парсинга. ...Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт4 года назад
Добрый день. Нужно написать техническое задание для mvp мобильного приложения. Просьба писать людей с хорошим опытом и тем кто может углубиться в скользкие места проекта.Наполнение сайтов1 заявкаЗакрыт4 года назад