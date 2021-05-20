Наполнить сайт контентом

Нужно найти региональные сайты, где компании размещают вакансии (типа hh.ru, но ориентированные на конкретные города/регионы) и разместить там объявление нашей компании. Всего нужно разместиться на 50 сайтах. Список сайтов нужно будет подобрать и согласовать со ...