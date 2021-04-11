shuKirk

Кирилл shuKirk

 
35 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Доработка корзины в Битрикс

    Требуются доработки на сайте Битрикс: изменить поле выбора доставки с числа на строку и настроить расчёт цены товара в зависимости от длины (3, 4, 6 метров). Ожидаются предложения по стоимости и срокам выполнения.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Починить Elementor на сайте Wordpress

    Необходимо восстановить функциональность Elementor на сайте WordPress после обновления. Проблемы: не открываются категории товаров, слетели ссылки. Восстановление из резервной копии невозможно. Требуется предложение по стоимости и срокам выполнения.

    ElementorWordPress
    Системы управления (CMS)7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Исправить страницы-дубли с GET-параметрами

    Требуется исправить проблему дублирующихся страниц с GET-параметрами, обнаруженную в вебмастере. Необходимо внести изменения в файл robots.txt для обхода страниц, чтобы устранить индексацию товаров в нескольких вариантах (список, таблица, плитка). Укажите стоимость и сроки выполнения задачи.

    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • В robots.txt содержится 2 грубые ошибки. Пожалуйста, укажите на них.

    Необходимо проанализировать файл robots.txt для выявления двух грубых ошибок, которые могут негативно повлиять на SEO-оптимизацию сайта. Укажите на эти ошибки и предложите исправленный вариант файла, учитывая, что сайт состоит из основного раздела и блога на WordPress.

    WordPress
    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Импорт товарных позиции на Битрикс

    Необходимо выполнить импорт товарных позиций из файла .xlxs на сайт Битрикс. Требуется создать разделы и подразделы, если они отсутствуют, а также установить статус загруженных позиций как 'неактивные'. Укажите стоимость и сроки выполнения работы.

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Написать уникальный текст о производителях

    Требуется написать уникальные тексты о производителях, включающие информацию о дате основания, стране происхождения, описании деятельности или продуктов и сильных сторонах. Объем текста - 300-500 символов для каждого производителя. Укажите стоимость и сроки выполнения.

    Копирайтинг21 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Программист на Bitrix

    Требуется программист на Bitrix для изменения страницы сайта с производителями. Необходимо отобразить карточки товаров в виде плитки с возможностью переключения на список, добавить фильтр категорий слева и подключить домены для каждого производителя. Укажите стоимость и сроки выполнения.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Экспорт Битрикс

    Необходимо выгрузить около тысячи позиций с текущего сайта и загрузить их на английскую версию того же сайта на платформе Битрикс. Ожидается предложение по стоимости и срокам выполнения задачи.

    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Наполнить сайт текстовым контентом

    Добрый день, нужно наполнить сайт текстом, описание товара, статьи, о нас. Прикрепляю ссылку на сайте в фигме, посмотрите объем, так же там есть сем.ядро по которому и нужно будет наполнить сайт.  предложите пожалуйста цену и ...

    Figma
    Наполнение сайтовнет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Наполнить сайт контентом

    Здравствуйте, вижу вы специалист, нам нужно наполнить сайт контентом, прикрепляю ссылку на сайт в фигме с сем.ядром. Сколько будет стоить и какие сроки. https://www.figma.com/file/ysG3i3fUZ8FFrXQziPFL4h/%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%82-%D0%91%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81?node-id=26%3A7 С уважением Кирилл Шульгин

    FigmaNode.js
    Наполнение сайтов1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Написать статью

    Добрый день, нужно написать статью об установке газобаллонного оборудования автомобиля. Есть файл с ключевыми словами. Задача статьи в том чтобы клиенту стало все понятно об установке ГБО, конечно же.

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Рерайт карточек товара

    Добрый день, нужен рерайт карточек товара на медицинскую тематику. 187 карточек товара, в некоторых около 500 символов, в некоторых 200. Текс уже есть в карточке, нужно сделать его уникальным читаемым. Сайт на Битриксе, ...

    Рерайтинг14 заявок
    Закрыт
    4 года назад