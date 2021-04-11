Требуются доработки на сайте Битрикс: изменить поле выбора доставки с числа на строку и настроить расчёт цены товара в зависимости от длины (3, 4, 6 метров). Ожидаются предложения по стоимости и срокам выполнения.
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Необходимо восстановить функциональность Elementor на сайте WordPress после обновления. Проблемы: не открываются категории товаров, слетели ссылки. Восстановление из резервной копии невозможно. Требуется предложение по стоимости и срокам выполнения.Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется исправить проблему дублирующихся страниц с GET-параметрами, обнаруженную в вебмастере. Необходимо внести изменения в файл robots.txt для обхода страниц, чтобы устранить индексацию товаров в нескольких вариантах (список, таблица, плитка). Укажите стоимость и сроки выполнения задачи.Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо проанализировать файл robots.txt для выявления двух грубых ошибок, которые могут негативно повлиять на SEO-оптимизацию сайта. Укажите на эти ошибки и предложите исправленный вариант файла, учитывая, что сайт состоит из основного раздела и блога на WordPress.Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо выполнить импорт товарных позиций из файла .xlxs на сайт Битрикс. Требуется создать разделы и подразделы, если они отсутствуют, а также установить статус загруженных позиций как 'неактивные'. Укажите стоимость и сроки выполнения работы.Веб-программирование6 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется написать уникальные тексты о производителях, включающие информацию о дате основания, стране происхождения, описании деятельности или продуктов и сильных сторонах. Объем текста - 300-500 символов для каждого производителя. Укажите стоимость и сроки выполнения.Копирайтинг21 заявкаЗакрыт4 года назад
Требуется программист на Bitrix для изменения страницы сайта с производителями. Необходимо отобразить карточки товаров в виде плитки с возможностью переключения на список, добавить фильтр категорий слева и подключить домены для каждого производителя. Укажите стоимость и сроки выполнения.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
Необходимо выгрузить около тысячи позиций с текущего сайта и загрузить их на английскую версию того же сайта на платформе Битрикс. Ожидается предложение по стоимости и срокам выполнения задачи.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт4 года назад
Добрый день, нужно наполнить сайт текстом, описание товара, статьи, о нас. Прикрепляю ссылку на сайте в фигме, посмотрите объем, так же там есть сем.ядро по которому и нужно будет наполнить сайт. предложите пожалуйста цену и ...Наполнение сайтовнет заявокЗакрыт4 года назад
Здравствуйте, вижу вы специалист, нам нужно наполнить сайт контентом, прикрепляю ссылку на сайт в фигме с сем.ядром. Сколько будет стоить и какие сроки. https://www.figma.com/file/ysG3i3fUZ8FFrXQziPFL4h/%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%82-%D0%91%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81?node-id=26%3A7 С уважением Кирилл ШульгинНаполнение сайтов1 заявкаЗакрыт4 года назад
Добрый день, нужно написать статью об установке газобаллонного оборудования автомобиля. Есть файл с ключевыми словами. Задача статьи в том чтобы клиенту стало все понятно об установке ГБО, конечно же.Копирайтинг13 заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день, нужен рерайт карточек товара на медицинскую тематику. 187 карточек товара, в некоторых около 500 символов, в некоторых 200. Текс уже есть в карточке, нужно сделать его уникальным читаемым. Сайт на Битриксе, ...Рерайтинг14 заявокЗакрыт4 года назад
- $15
Написать 3 статьи где-то на 3 тысячи знаков. Во вложении тезисно о чем нужно написатьКопирайтинг11 заявокЗакрыт4 года назад
- $25
Добрый день. Есть два csv файла с позициями, нужно загрузить на сайт с категориями, сделать их не активными.1С-программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад