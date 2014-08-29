Наполнить товарами интернет-магазин

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Завершен7 заявок230 просмотров

Здравствуйте.

Необходимо наполнить товаром интернет-магазин. Тематика - инструменты, бытовая техника, оборудование и генераторы, все для сада. Позиций около 8000 всего (в будущем планируется больше), поэтому если есть команда уже - тем лучше. Если нет - выдаю сколько сможете осилить, сроки - до конца августа. Цена за 1 наполненный контентом товар договорная.

Товары уже заведены, изображения к ним есть, задача - добавить описание (найти в интернете) + проставить характеристики для каждого товара отдельно (кое-где выбрать из выпадающего списка, кое-где прописать самому). Они сейчас находятся в поле описание/краткое описание - если какой-то хар-ки нет, нужно найти ее в интернете. Для групп товаров характеристики есть.

11 лет назад
OlgaPD
Ольга 
29 лет
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранные исполнители

InnaTel
Инна 
29 лет
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 лет назад
$300
9 дней
vinser85
39 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$50
14 дней
Необходимо было добавить описания и характеристики к товарам в интернет-магазине. Работа сделана качественно и в срок, претензий нет. Рекомендую к сотрудничеству.
Рекомендую к сотрудничеству, чётко поставленная задача, своевременная оплата.
lyuda_shylo
Людмила 
35 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
11 лет назад
$600
20 дней
9weblanser
Сергей 
33 года
13 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
11 лет назад
$100
7 дней
Задачей было заполнить товар на сайте, добавив к нему описание и проставить характеристики. Все сделано качественно и в срок. Спасибо! Будем продолжать сотрудничество.
Грамотно поставленные задачи, постоянно на связи. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

InnaTel
Инна 
29 лет
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 лет назад
vinser85
39 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
lyuda_shylo
Людмила 
35 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
11 лет назад
9weblanser
Сергей 
33 года
13 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
11 лет назад

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