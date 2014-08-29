Наполнить товарами интернет-магазин

Здравствуйте.

Необходимо наполнить товаром интернет-магазин. Тематика - инструменты, бытовая техника, оборудование и генераторы, все для сада. Позиций около 8000 всего (в будущем планируется больше), поэтому если есть команда уже - тем лучше. Если нет - выдаю сколько сможете осилить, сроки - до конца августа. Цена за 1 наполненный контентом товар договорная.

Товары уже заведены, изображения к ним есть, задача - добавить описание (найти в интернете) + проставить характеристики для каждого товара отдельно (кое-где выбрать из выпадающего списка, кое-где прописать самому). Они сейчас находятся в поле описание/краткое описание - если какой-то хар-ки нет, нужно найти ее в интернете. Для групп товаров характеристики есть.