Настроить VPS на мастерхост (CentOS)

Отлично справился с работой дал необходимые консультации, указал на ограничения хостинга плюсом считаю что сначала ознакомился с характиристиками VPS, и только потом сказал что возможно сделать на нем, а что нельзя, а не стал особо не разобравшись сразу обещать золотые горы :) все настройки заработали с первого раза и ни разу не возникло казусов типа "ой, а это я забыл", "ой, а это тоже оказывается надо" и т.п. вообщем чувствуется серьезный подход к дело и профессионализм Советую! :)