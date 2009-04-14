Настроить VPS на мастерхост (CentOS)

Настройка сервера/ПОЗавершен13 заявок313 просмотров
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Доброе время суток!

Требуется настроить subj

Требуется в итоге:

Apache 2.2

Subversion 1.5 (как webdav) + web админку для него (встречал где-то в инете, сейчас не вспомню как называется)

php

MySQL + phpMyAdmin

PosgreSQL + phpPostgreAdmin

jre1.6

Tomcat 6

поставить web ui для почты и настроить

ftp

доступ ко все м *admin ограничить по IP

все написать что и как делается

скрипты, которые позволят установку всего этого хозяйства автоматизировать в последующем

С уважением,

Сергей

P.S. на сообщения в почте, аське, скайпе не отвечаю

CentOS
15 лет назад
skling
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранные исполнители
swood
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад
$50
1 день
Отлично справился с работой дал необходимые консультации, указал на ограничения хостинга плюсом считаю что сначала ознакомился с характиристиками VPS, и только потом сказал что возможно сделать на нем, а что нельзя, а не стал особо не разобравшись сразу обещать золотые горы :) все настройки заработали с первого раза и ни разу не возникло казусов типа "ой, а это я забыл", "ой, а это тоже оказывается надо" и т.п. вообщем чувствуется серьезный подход к дело и профессионализм Советую! :)
Вероятно, все довольны.
asdffdsa
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад
$85
1 день