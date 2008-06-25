Нужно создать выход в Интернет посредством VPN - задача сразу скажу со своими особенностями, разные сервера, разные системы, буду уже все рассказывать подробно исполнителю.
Нужна помощь в оптимизации нагрузки сайта на DLE
Сайт на движке ДЛЕ + дополнительные модули. Посещаемость около 15 тыс хостов в сутки.
Последнее время сильно тормозит вплоть до остановки MySQL.
Нужна полная настройка виртуального сервера, оптимизация скриптов и запросов.
Конфигурация сервера - VDS/3,0 ГГц/4 ГБ
FreeBSD - 6.3-STABLE
Apache - 1.3
Nginx - 0.6.31
PHP - 4.4.9
MySQL - 4.1.25-log MySQL
DataLife Engine - 7.2
Версия GD: 2.0.28
Рассмотрю предложения только от опытных фрилансеров с большим количеством положительных отзывов.
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