Нужна помощь в оптимизации нагрузки сайта на DLE

  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Закрыт11 заявок301 просмотр

Сайт на движке ДЛЕ + дополнительные модули. Посещаемость около 15 тыс хостов в сутки.

Последнее время сильно тормозит вплоть до остановки MySQL.

Нужна полная настройка виртуального сервера, оптимизация скриптов и запросов.

Конфигурация сервера - VDS/3,0 ГГц/4 ГБ

FreeBSD - 6.3-STABLE

Apache - 1.3

Nginx - 0.6.31

PHP - 4.4.9

MySQL - 4.1.25-log MySQL

DataLife Engine - 7.2

Версия GD: 2.0.28

Рассмотрю предложения только от опытных фрилансеров с большим количеством положительных отзывов.

Оставляйте ваши сроки и цену

ApacheDLEMySQLNginxPHP
16 лет назад
aku4er
Андрей 
49 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров