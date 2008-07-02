Срочно нужна помощь в восстановлении работы сайта

Почти дублирую проблемы других. Выложили на сервак backup после взлома и заражения (по словам хостинга). А запустить не можем. те, кто это могут - отдыхают. Если кто может помочь, помогите сделать. Предложение серьезное. Оплата любым способом. Я в Москве. Возможна дальнейшая работа по поддержке и реддизайну сайта. Сайт www.medovarnya.ru. ОЧЕНЬ СРОЧНО!