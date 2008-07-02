Срочно нужна помощь в восстановлении работы сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Завершен12 заявок356 просмотров

Почти дублирую проблемы других. Выложили на сервак backup после взлома и заражения (по словам хостинга). А запустить не можем. те, кто это могут - отдыхают. Если кто может помочь, помогите сделать. Предложение серьезное. Оплата любым способом. Я в Москве. Возможна дальнейшая работа по поддержке и реддизайну сайта. Сайт www.medovarnya.ru. ОЧЕНЬ СРОЧНО!

17 лет назад
natal1ka
Наталия 
42 года
17 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Выбранный исполнитель

Be3
40 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
6 отзывов
17 лет назад
$50
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Приятно работать с хорошим заказчиком. Во время была получена неободимая информация, что привело к быстрому решению проблемы. Выплата за работу так же произвелась во время. Готов и дальше сотрудничать.

Заявки фрилансеров

Be3
40 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
6 отзывов
17 лет назад