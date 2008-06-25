Сайт на движке ДЛЕ + дополнительные модули. Посещаемость около 15 тыс хостов в сутки. Последнее время сильно тормозит вплоть до остановки MySQL. Нужна полная настройка виртуального сервера, оптимизация скриптов и запросов. ...
Установка и настройка mod_layout для хостинга
Требуется установка и настройка mod_layout (или аналога) под нужды бесплатного хостинга.
Необходима обработка рекламы и вывод на страницах клиентских сайтов.
Что имеем:
Сервер с cPanel.
Стоимость работы 20$
В зависимости от сложности выполнения задачи, можно увеличить стоимость.
Пожалуйста обращайтесь только в случае полной уверенности, что справитесь.
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