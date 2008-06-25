Установка и настройка mod_layout для хостинга

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Закрыт2 заявки173 просмотра

Требуется установка и настройка mod_layout (или аналога) под нужды бесплатного хостинга.

Необходима обработка рекламы и вывод на страницах клиентских сайтов.

Что имеем:

Сервер с cPanel.

Стоимость работы 20$

В зависимости от сложности выполнения задачи, можно увеличить стоимость.

Пожалуйста обращайтесь только в случае полной уверенности, что справитесь.

17 лет назад
NorthWest
Павел 
44 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

esupport
47 лет
18 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
17 лет назад
$20
1 день

Заявки фрилансеров

esupport
47 лет
18 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
17 лет назад