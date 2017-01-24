Для интернет-магазина нужно обработать фото товара

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен5 заявок128 просмотров

Необходимо сделать фото на белом фоне, при необходимости сделать цветокоррекцию. В партии будет около 100 штук. После, будут ещё. Пишите стоимость и сроки. Спасибо.

8 лет назад
marinkasv
Марина 
38 лет
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

svm810
46 лет
9 лет в сервисе
Была
5 лет назад
8 лет назад
$100
1 день
Выполнено всё качественно и в срок. Сохраню контакты для работы в будущем.
Поработала над проектом с удовольствием. Задача поставлена чётко, оплата вовремя. Надеюсь на сотрудничество. Спасибо.

Заявки фрилансеров

svm810
46 лет
9 лет в сервисе
Была
5 лет назад
8 лет назад