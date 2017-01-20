Добрый день, нам очень нравится данный стиль фотографии (свет, светокоррекция, коллажирование): https://www.google.ru/search?q=phobia.ru&newwindow=1&safe=off&biw=1366&bih=638&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiC9Pby6NzRAhXBVRQKHfHcC08Q_AUICCgD#newwindow=1&safe=off&tbm=isch&q=site:phobia.ru Но к сожалению фотограф плохо справился со своей задачи, в итоге имеем следующие фотографии: https://psprt.ru/breaking-bad и https://psprt.ru/delo-upravlenie-k (выбраны удачные варианта). ...
Обработка фото
Алла, добрый день!
Нам нужно обработать фото, порядка 50 штук (убрать фон)
Сколько это будет у Вас стоить, и в какие сроки сможете сделать?
Заявки фрилансеров
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