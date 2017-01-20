Обработка фотографий

Добрый день,

нам очень нравится данный стиль фотографии (свет, светокоррекция, коллажирование): https://www.google.ru/search?q=phobia.ru&newwindow=1&safe=off&biw=1366&bih=638&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiC9Pby6NzRAhXBVRQKHfHcC08Q_AUICCgD#newwindow=1&safe=off&tbm=isch&q=site:phobia.ru

Но к сожалению фотограф плохо справился со своей задачи, в итоге имеем следующие фотографии: https://psprt.ru/breaking-bad и https://psprt.ru/delo-upravlenie-k (выбраны удачные варианта).

Задача: необходимо обработать фотографии, так чтобы они смотрелись на желаемом уровне, если это возможно исправить на данном этапе, любые пожелания по коллажированию обсудим индивидуально.