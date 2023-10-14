Обработка фотографии

Обработка фотографийЗакрытнет заявок1 просмотр
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Привет,нужно сделать фотографию согласно примеру + поместить туда 3 прикрепленных фотографии,прошу убрать с высланных фото людей на заднем плане + желтый диск ,если есть мысли по улучшению фотграфии с вашей стороны,буду рад увидеть,дедлайн работы 3 дня,цена - комфортная для вас,конечно в пределах разумного) + прошу добавить текст - Zwiększanie ciężaru treningowego в аналогичной цветовой палитре + просьба сделать 1 вариант фотографии с текстом указаным выше,другой с данным - Увеличение рабочего веса.

2 месяца назад
guest_16980836120542
2 месяца в сервисе
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2 месяца назад
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