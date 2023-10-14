Обработка фотографии

Нужно сделать фон для главной заставки карточки товара. А также 1-2 фона к этой же карточке в одном стиле. Далее наложить фото товара на фон и вставить инфографику с надписями. Вырезанные заготовки уже есть. ...
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Привет,нужно сделать фотографию согласно примеру + поместить туда 3 прикрепленных фотографии,прошу убрать с высланных фото людей на заднем плане + желтый диск ,если есть мысли по улучшению фотграфии с вашей стороны,буду рад увидеть,дедлайн работы 3 дня,цена - комфортная для вас,конечно в пределах разумного) + прошу добавить текст - Zwiększanie ciężaru treningowego в аналогичной цветовой палитре + просьба сделать 1 вариант фотографии с текстом указаным выше,другой с данным - Увеличение рабочего веса.
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