Требуется работа с фоткой.

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  2. Обработка фотографий
Завершен4 заявки137 просмотров

На фото которое на пасспорт идет необходимо убрать педжак и поменять на белую рубашку.  Скок стоить будет и по времени.

8 лет назад
manifestx
45 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

irakli-
Иракли 
41 год
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад
$2
1 день
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Заявки фрилансеров

irakli-
Иракли 
41 год
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад

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