Вырезать объекты в фотошопе

$10
Обработка фотографийЗакрыт1 заявка9 просмотров
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  1. вырезать объекты в фотошопе 19 штук (не нужно идеально)

3 месяца назад
guest_16503068172237
Казахстан
2 года в сервисе
Была
3 месяца назад