Український проект звукозапису

$20
ОзвучиваниеОткрыт4 заявки40 просмотров
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Шукаємо корінних українців, які можуть створити 5 аудіозаписів розмови з партнером на 5 різних тем у додатку Зум. (1 тема - 1 запис) Кожна розмова повинна тривати 25 хвилин.

Вимоги:

-українська мова

-ноутбук/комп'ютер

-гарнітура

-стабільний Інтернет

-тиха обстановка

Оплата 20$ кожному спікеру після перевірки і схвалення записів

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