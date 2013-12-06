Требуется внутренняя SEO-оптимизация для сайта на Word-press: Добавление заголовков h1 на главную страницу без дублей. Заголовок Expires Заголовок Last-Modified Корректный, служебный Файл robots.txt Карта сайта Ликвидация дублей ...
Проектирование. SEO & Usability audit. Продвижение
Артем, мне нужно качественное выполнение работы project manager'a и seo оптимизатора для интернет-магазина.
Мы хотим дополнительно развивать наш бизнес с помощью интернета и привлекать клиентов из поисковых машин. Основная задача: увеличить объем продаж интернет магазина. Работу необходимо выполнить с нуля. Нужна идея, необходимо ведение проекта.
Конкретнее:
1) сформулировать позиционирование компании и товаров в интернете;
2) спроектировать сайт и составить список задач (ТЗ) для разработчиков;
3) найти разработчиков и проконтролировать выполнение поставленного ТЗ;
4) провести seo & usability аудиты, дать рекомендации, и проконтролировать их выполнение;
5) дать рекомендации по наполнению сайта и подаче контента пользователю;
6) подобрать ключи и оценить их стоимость;
7) продвижение согласованных ключевых запросов в Google, Yandex по региону: Украина.
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