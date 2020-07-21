Стратегия СЕО

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Закрыт17 заявок702 просмотра

Доброго времени суток,

ищу исполнителя с большим опытом продвижения сайтов в поисковой сети google.

Проект не простой, будет требовать анализа многих факторов, так что желательно дабы опыт у вас был не только с лендингами а и с интернет магазинами, платформами.

Проект для продвижения это платформа в сфере HR

Язык Английский, целевой рынок США 

Ваша задача построение стратегии продвижения, за что и оставляйте свою ставку.

Полное техническое задание с описанием получат кандидаты которые будут отобраны на основании их портфолио и ответа на следующий вопрос:

Что самое важное в продвижении сайтов в поисковых системах и почему именно оно?

Жду ответа :)

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