Есть новый сайт на английском языке. Интерьеры и Архитектура в ОАЭ 1. Нужно собрать ключевые слова. Семантическое ядро запросов с последующей настройкой рекламы по нему в гугл Эдс 2.Аналитика существующего сайта с дальнейшей ...
Стратегия СЕО
Доброго времени суток,
ищу исполнителя с большим опытом продвижения сайтов в поисковой сети google.
Проект не простой, будет требовать анализа многих факторов, так что желательно дабы опыт у вас был не только с лендингами а и с интернет магазинами, платформами.
Проект для продвижения это платформа в сфере HR
Язык Английский, целевой рынок США
Ваша задача построение стратегии продвижения, за что и оставляйте свою ставку.
Полное техническое задание с описанием получат кандидаты которые будут отобраны на основании их портфолио и ответа на следующий вопрос:
Что самое важное в продвижении сайтов в поисковых системах и почему именно оно?
Жду ответа :)
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