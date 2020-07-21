Сбор семантического ядра на Английском, группировка ключевых слов

Сбор коммерческих ключевых слов на английском языке. На основании которых будет построен контент план. Ориентировочный план работ (или ваш вариант):

Анализ конкурентов (например, серпстат, screamingfrog и т.п.) (частично проведен, список конкурентов есть)

Поиск синонимов (например, серпстат)

Сбор ключей

Кластеризация (группировка) по будущим страницам, подкатегориям и категориям (например, keycollector)

Предварительно сделан анализ рынка:Есть приблизительная структура услуг (500 заголовков материалов + категрии). Пример во вложенииЕсть анализ конкурентов (адреса сайтов)Ожидания: около 1500 страниц (ключей объединенных в группы)Тематика:

game develop, game art outsourcing

Сайты, приложения, продвижение

Разработка уникального софта для устройств, управляющий софт, создание новых гаджетов

Полное ТЗ вышлю исполнителю.