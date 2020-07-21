Сбор семантического ядра на Английском, группировка ключевых слов

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт3 заявки543 просмотра

Сбор коммерческих ключевых слов на английском языке. На основании которых будет построен контент план. Ориентировочный план работ (или ваш вариант):

  • Анализ конкурентов (например, серпстат, screamingfrog и т.п.) (частично проведен, список конкурентов есть)
  • Поиск синонимов (например, серпстат)
  • Сбор ключей
  • Кластеризация (группировка) по будущим страницам, подкатегориям и категориям (например, keycollector)
https://www.youtube.com/watch?v=UVPnH4KFxX4 

Предварительно сделан анализ рынка:Есть приблизительная структура услуг (500 заголовков материалов + категрии). Пример во вложенииЕсть анализ конкурентов (адреса сайтов)Ожидания: около 1500 страниц (ключей объединенных в группы)Тематика:

  • game develop, game art outsourcing
  • Сайты, приложения, продвижение
  • Разработка уникального софта для устройств, управляющий софт, создание новых гаджетов
Полное ТЗ вышлю исполнителю.
5 лет назад
KAPKAN10
Игорь 
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