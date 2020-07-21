Есть новый сайт на английском языке. Интерьеры и Архитектура в ОАЭ 1. Нужно собрать ключевые слова. Семантическое ядро запросов с последующей настройкой рекламы по нему в гугл Эдс 2.Аналитика существующего сайта с дальнейшей ...
Сбор семантического ядра на Английском, группировка ключевых слов
Сбор коммерческих ключевых слов на английском языке. На основании которых будет построен контент план. Ориентировочный план работ (или ваш вариант):
- Анализ конкурентов (например, серпстат, screamingfrog и т.п.) (частично проведен, список конкурентов есть)
- Поиск синонимов (например, серпстат)
- Сбор ключей
- Кластеризация (группировка) по будущим страницам, подкатегориям и категориям (например, keycollector)
Предварительно сделан анализ рынка:Есть приблизительная структура услуг (500 заголовков материалов + категрии). Пример во вложенииЕсть анализ конкурентов (адреса сайтов)Ожидания: около 1500 страниц (ключей объединенных в группы)Тематика:
- game develop, game art outsourcing
- Сайты, приложения, продвижение
- Разработка уникального софта для устройств, управляющий софт, создание новых гаджетов
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