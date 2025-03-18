Необходимо внести изменения в утвержденную презентацию (15 слайдов) в формате jpg. Изменить текст и иконки, создать два последних слайда в одинаковом стиле и собрать всё в PDF. Срок выполнения — до завтрашнего вечера. Исполнителя выберу сегодня. Показать аналогичные работы.