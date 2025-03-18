Графический дизайнер для презентаций для застройщиков и девелоперов

  1. Биржа фриланса
  2. Презентации
Закрыт1 заявка21 просмотр

Ищу графического дизайнера для создания презентаций, ориентированных на застройщиков и девелоперов. Необходима квалификация в данной области, чтобы обеспечить качественный и профессиональный результат.

Создание презентаций
месяц назад
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Лина
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
14 дней назад
14 отзывов
месяц назад