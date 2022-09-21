Требуется разработать бота для сервера в Discord с уникальной экономикой, которая включает несколько валют и настройку цен. Бот должен иметь магазин с возможностью добавления предметов, сортировки, а также автоматического управления инвентарем. Включить функции получения и потери денег, авто уничтожения предметов, выдачи ролей и настройки прав команд. Оформление всех функций должно быть привлекательным и настраиваемым.