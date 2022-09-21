Ищется разработчик для создания программного обеспечения, которое будет черпать трафик из Тиндера и перенаправлять его на указанные ресурсы. Включает функции авторегистрации, выставления лайков с заданным интервалом, автоответчика с шаблонами, управления геолокацией через прокси, а также определение бана аккаунта. Предусмотрена поддержка мультиаккаунтов и возможность верификации через селфи на эмуляторе Android.
Написать макрос для автоматизированной накладной
Всех приветствую! Перейдём к делу, необходимо, написать макрос который будет автоматически создавать накладную. Накладная должна создаваться по Имени клиента и Номера телефона. В самой накладной должна быть таблица в которой указаны товары которые выбрал клиент, количество, цена и сумма.
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