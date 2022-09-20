Работа для универа, как зачет, поэтому чем дешевле тем лучше, главное чтобы соответствовало заданию

Разработать программу с графическим интерфейсом, реализующую указанную в задании функциональность, на языках Java и/или Kotlin.

Общая формулировка

Разработать программу с графическим интерфейсом, реализующую указанную в задании функциональность, на языках Java и/или Kotlin. При проектировании использовать объектно-ориентированный подход. Разработать автоматические тесты для отдельных частей программы. Написанный код держать в отдельном проекте или модуле в репозитории на GitHub.

Для 3 задания тоже есть базовый репозиторий

https://github.com/Saloed/softdev-2022-spring-task-3

Как обычно, нужно сделать форк, а потом открыть pr

Короткие нарды

Реализовать игру Короткие нарды для двух игроков за одним компьютером, с графическим интерфейсом. Реализовать все правила игры и проверить их работоспособность тестами. Правила здесь: https://ru.wikipedia.org/wiki/Короткие_нардыGitHub - Saloed/softdev-2022-spring-task-3: About Базовый репозиторий для задания №3https://github.com/Saloed/softdev-2022-spring-task-3