Разработать программу на java или kotlin

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрытнет заявок447 просмотров

Работа для универа, как зачет, поэтому чем дешевле тем лучше, главное чтобы соответствовало заданию

Разработать программу с графическим интерфейсом, реализующую указанную в задании функциональность, на языках Java и/или Kotlin.

Общая формулировка

Разработать программу с графическим интерфейсом, реализующую указанную в задании функциональность, на языках Java и/или Kotlin. При проектировании использовать объектно-ориентированный подход. Разработать автоматические тесты для отдельных частей программы. Написанный код держать в отдельном проекте или модуле в репозитории на GitHub.

Для 3 задания тоже есть базовый репозиторий

https://github.com/Saloed/softdev-2022-spring-task-3

Как обычно, нужно сделать форк, а потом открыть pr

Короткие нарды

Реализовать игру Короткие нарды для двух игроков за одним компьютером, с графическим интерфейсом. Реализовать все правила игры и проверить их работоспособность тестами. Правила здесь: https://ru.wikipedia.org/wiki/Короткие_нардыGitHub - Saloed/softdev-2022-spring-task-3: About Базовый репозиторий для задания №3https://github.com/Saloed/softdev-2022-spring-task-3

JavaKotlin
3 года назад
yawgen
36 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Софт для Тиндер

    Ищется разработчик для создания программного обеспечения, которое будет черпать трафик из Тиндера и перенаправлять его на указанные ресурсы. Включает функции авторегистрации, выставления лайков с заданным интервалом, автоответчика с шаблонами, управления геолокацией через прокси, а также определение бана аккаунта. Предусмотрена поддержка мультиаккаунтов и возможность верификации через селфи на эмуляторе Android.

    Android
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Авторизация телеграм аккаунтов в софт (BAS)

    Требуется разработать исходник на BAS для авторизации аккаунтов Telegram tdata. Необходимо добавить их в формат софта, обеспечив корректное функционирование. Ожидается профессиональный подход и соблюдение всех технических требований.

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Создание карт клиентов для салона

    Требуется разработка программы для управления картами клиентов в салоне. Функционал включает поиск клиентов, добавление и редактирование информации, заполнение шаблонов с противопоказаниями и параметрами процедур. Программа должна поддерживать облачное хранение данных, доступ для мастеров и возможность синхронизации с планшетами. Ожидаются дополнительные задачи по доработке.

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Макрос для excel

    Требуется создать макрос для Excel, который автоматически рассчитывает бонусы контент-менеджера на основе выполненных задач. Макрос должен учитывать максимальный балл, конвертировать баллы в денежный эквивалент и добавлять бонус при выполнении всех условий. Также необходимо сгенерировать отдельный лист с данными о проверках и создать PDF-файлы с результатами. Учитывайте возможные штрафы за ошибки в атрибутах.

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Собрать информацию со сторонних сайтов и приложений (парсинг данных)

    Необходимо собрать информацию по восходу и заходу солнца, а также длительности дня с различных сайтов и приложений. Задача включает парсинг текстовой и аудио информации, а также определение координат (широта и долгота) для разных локаций. Примеры сайтов и приложений предоставлены для ориентировки.

    Парсинг данных
    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Интерфейс для аддона Blender. Знание Python

    Требуется разработать интерфейс аддона для шейдера в Blender. Необходимо создать раздел Properties>World Properties>Skybox с кнопкой 'Enable Skybox' и выпадающим списком проектов. Проект должен импортировать World Shader и текстуры, а также включать функции для удаления и сохранения проекта. Дополнительно: создание ползунков и галочек для управления настройками. Опыт работы с Python и Blender обязателен.

    BlenderPython
    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Бот для сервера в Дискорде

    Требуется разработать бота для сервера в Discord с уникальной экономикой, которая включает несколько валют и настройку цен. Бот должен иметь магазин с возможностью добавления предметов, сортировки, а также автоматического управления инвентарем. Включить функции получения и потери денег, авто уничтожения предметов, выдачи ролей и настройки прав команд. Оформление всех функций должно быть привлекательным и настраиваемым.

    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Программа-бот для ловли дат на vfsglobal.ca

    Необходимо создать программу-бота, который будет мониторить сайт vfsglobal.ca для ловли свободных дат на сдачу биометрии. Бот должен уметь входить в личный кабинет, вводить логин, пароль, капчу, а также следить за календарем на наличие свободных дат, обходить капчу и вводить код ОТР. Основная задача — поймать свободные даты для последующего внесения данных.

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Скрипт/программа/код для массовой рассылки в whatsappp

    Требуется разработка рабочего скрипта для массовой рассылки сообщений в WhatsApp на 1500 контактов. Также необходима подробная инструкция по использованию. Рассмотрим предложения по оптимизации рассылки.

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Программа для регистрации на биометрию на сайте vfsglobal.ca

    Требуется разработать программное обеспечение для автоматической регистрации на биометрию на сайте vfsglobal.ca. Бот должен уметь заходить на сайт, вводить логин и пароль, проходить капчу, вводить reference number, и мониторить календарь для выявления свободных дат. При появлении свободной даты программа должна ловить её для внесения данных, обходя капчи и код ОТР.

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    3 года назад