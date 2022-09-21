Написать программу для работы с архивами

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт5 заявок820 просмотров

Написать программу, или скрипт для работы с архивами bin и img.

Программа должна уметь распаковывать и упаковывать  файлы в формате bin и img.

3 года назад
Lensmen_
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