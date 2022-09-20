Язык C++ CLI.

Отрисовка графа методом физических аналогий. Метод представлен в прикрепленных файлах. Нужно этот метод реализовать.

Необходим интерфейс

На вход подается матрица смежности, которая вводится в textbox. При нажатии на кнопку должно появляться изображение введенного графа.

(Или хотя бы получение координат вершин и ребер графа по этому методу.)