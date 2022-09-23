Смарт-контракт на блокчейне WAX

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт2 заявки851 просмотр

Небходимо написать смарт контракт на WAX Blockchain к простой готовой NFT криптоигре (браузерной), который сможет реализовать следующие функции:-Авторизация на сайте с помощью Wax cloud wallet и Anchor-Возможность просматривать во внутриигровом инвентаре NFT из коллекции на AtomicHub.-Возможность стейкинга данных NFT, создание токена в сети WAX.

NFT
3 года назад
gufer
21 год
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Заявки фрилансеров

Андрей
 
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Алексей
 
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