Ищется разработчик для создания программного обеспечения, которое будет черпать трафик из Тиндера и перенаправлять его на указанные ресурсы. Включает функции авторегистрации, выставления лайков с заданным интервалом, автоответчика с шаблонами, управления геолокацией через прокси, а также определение бана аккаунта. Предусмотрена поддержка мультиаккаунтов и возможность верификации через селфи на эмуляторе Android.
Смарт-контракт на блокчейне WAX
Небходимо написать смарт контракт на WAX Blockchain к простой готовой NFT криптоигре (браузерной), который сможет реализовать следующие функции:-Авторизация на сайте с помощью Wax cloud wallet и Anchor-Возможность просматривать во внутриигровом инвентаре NFT из коллекции на AtomicHub.-Возможность стейкинга данных NFT, создание токена в сети WAX.
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