Ищется разработчик для создания программного обеспечения, которое будет черпать трафик из Тиндера и перенаправлять его на указанные ресурсы. Включает функции авторегистрации, выставления лайков с заданным интервалом, автоответчика с шаблонами, управления геолокацией через прокси, а также определение бана аккаунта. Предусмотрена поддержка мультиаккаунтов и возможность верификации через селфи на эмуляторе Android.