Сделать игру на любом движке

Требуется специалист который поможет увеличить доход с монетизации мобильного приложения
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Ищу разработчиков для реализации моей идеи.
Представьте, что вам нужно сделать игру по типу Rimworld (https://store.steampowered.com/app/294100/RimWorld/)
Максимально упрощенный ее вариант:
- несколько поселенцев появляются на ограниченном участке карты
- при этом участок карты является частью большого мира
- игрок может переключаться между участками карты
- поселенцы могут ходить, добывать на участке ресурсы, строить что нибудь
- должна быть сразу заложена возможность мультиплеера (например, чтобы два игрока одновременно играли на разных участках, управляли поселенцами и взаимодействовали друг с другом) Хостом не должен являться кто то из игроков, хостом должен являться сервер, который может поддерживать 100+ игроков
Все текстуры есть, рисовать ничего не нужно.
Нужна оценка, сколько понадобится времени на разработку базовой версии (основы, все максимально упрощенно, но при этом чтобы было заложено все, что есть в самом Rimworld)
Так же пишите на чем планируете делать, какой движок планируете использовать.
Оплата поэтапно или в конце.
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