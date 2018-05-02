Сделать игру на любом движке

Ищу разработчиков для реализации моей идеи.

Представьте, что вам нужно сделать игру по типу Rimworld (https://store.steampowered.com/app/294100/RimWorld/)

Максимально упрощенный ее вариант:

- несколько поселенцев появляются на ограниченном участке карты

- при этом участок карты является частью большого мира

- игрок может переключаться между участками карты

- поселенцы могут ходить, добывать на участке ресурсы, строить что нибудь

- должна быть сразу заложена возможность мультиплеера (например, чтобы два игрока одновременно играли на разных участках, управляли поселенцами и взаимодействовали друг с другом) Хостом не должен являться кто то из игроков, хостом должен являться сервер, который может поддерживать 100+ игроков

Все текстуры есть, рисовать ничего не нужно.

Нужна оценка, сколько понадобится времени на разработку базовой версии (основы, все максимально упрощенно, но при этом чтобы было заложено все, что есть в самом Rimworld)

Так же пишите на чем планируете делать, какой движок планируете использовать.

Оплата поэтапно или в конце.