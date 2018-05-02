Приложение состоит из трех экранов (см. вложение). Первый экран: три кнопки, включить выключить звук, начать игру, результаты. Второй экран: Игра простая викторина, в которой нужно отгадать что изображено на картинке. Ввод слова происходит через выбор букв из представленных на ...
Создать сборку Minecraft на основе ТЗ, установить на хостинг RAMShard
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача
1. Скорректировать и создать сборку на основе ТЗ.
2. Установить сборку на хостинг RAMShard, сделать базовую настройку сервера и прав.
От фрилансера требуются: опыт работы с CP RAMShard. Хороший уровень знаний Minecraft server, на уровне создания сборок.
ТЗ:
По возможности, самая свежая версия Minecraft. Приоритет - более свежая версия, список модов можно корректировать.
Моды/плагины:
- IC2 for Minecraft (IndustrialCraft2)
- Just Enough Items (JEI)
- VoxelMap, Xaero's Minimap (или подобный мод)
- WorldEdit
- WorldGuard
- Tree Chopper
- NEI
- OptiFine
- WorldEditCUI
- EssentialsX
- Другие моды, необходимые для правильной/стабильной работы сервера.
Пожалуйста, не подписывайтесь на задачу если не уверены в своих силах.
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