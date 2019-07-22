Нужно сделать "шаблон" игру под андроид.

Разработка игрЗавершен6 заявок395 просмотров
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Приложение состоит из трех экранов (см. вложение).

Первый экран: три кнопки, включить выключить звук, начать игру, результаты.

Второй экран: Игра простая викторина, в которой нужно отгадать что изображено на картинке.

Ввод слова происходит через выбор букв из представленных на выбор (часть букв берется из правильного ответа, остальная часть случайная).

Нужно предусмотреть удалять введеные буквы.

Время на ответ ограничено(отображается таймер), после истечения времени игра прекращается и количество очков записывается в результат.

Третий экран: Если ответ правильный то добавляются очки и открывается третий экран (см. вложение).

Вопросы хранятся в json файле:

[

  {

    "question": "ответ", //правильный ответ

    "image": "путь к файлу", //путь к файлу зображения

    "score": "25", //сколько очков прибавить за правильный ответ

  },

]

От вас проект Android Studio в который можно добавить базу вопросов, все элементы управления в виде изображений которые можно будет изменить и предусмотреть интеграцию с рекламными сервисами(реклама между завершением игры).

6 лет назад
salmin-andrey
36 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
PATHNK
51 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
6 лет назад
$45
2 дня
Все хорошо, мне понравилось
Хорошо.
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