Нужно сделать "шаблон" игру под андроид.

Нужно создать или найти простую и увлекательную мини игру для сайта с призами за выиграш, лучше вообще дабы она была между участниками сайта. Игра не должна грузить сайт и работать как на мобильном так и ...
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Приложение состоит из трех экранов (см. вложение).
Первый экран: три кнопки, включить выключить звук, начать игру, результаты.
Второй экран: Игра простая викторина, в которой нужно отгадать что изображено на картинке.
Ввод слова происходит через выбор букв из представленных на выбор (часть букв берется из правильного ответа, остальная часть случайная).
Нужно предусмотреть удалять введеные буквы.
Время на ответ ограничено(отображается таймер), после истечения времени игра прекращается и количество очков записывается в результат.
Третий экран: Если ответ правильный то добавляются очки и открывается третий экран (см. вложение).
Вопросы хранятся в json файле:
[
{
"question": "ответ", //правильный ответ
"image": "путь к файлу", //путь к файлу зображения
"score": "25", //сколько очков прибавить за правильный ответ
},
]
От вас проект Android Studio в который можно добавить базу вопросов, все элементы управления в виде изображений которые можно будет изменить и предусмотреть интеграцию с рекламными сервисами(реклама между завершением игры).
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