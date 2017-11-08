ВАР-выпускная аттест.работа

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Здравствуйте.

Нужно написать ВАР-выпускная аттест.работа.

Тема: обучения РКИ в условиях отсутствия языковой среды на примере Греции

Дисциплина: Методика преподования русского языка как неродного и иностранного

Объем: 25-30 стр.

Срок 4 дня.

Интересует цена.

Ждем ваших заявок.

8 лет назад
cheldip
35 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

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