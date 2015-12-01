Изготовление сайта под ключ для рекламного агенства

Сайты «под ключ»Завершен1 заявка122 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется изготовить сайт под ключ для рекламного агенства.

8 лет назад
AA3
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
AlexsimA
53 годаУкраина
18 лет в сервисе
Была
25 дней назад
8 лет назад
$200
14 дней
Работаю с Серафимой не первый раз и могу однозначно оставить только положительный моменты сотрудничества с данным исполнителем. Все сделано в срок! Любые многократные исправления и просьбы выполняются на Ура и без всяких трений. Сайт делался для рекламного агентства. Буду и дальше сотрудничать! Спасибо за работу.
Работаю с Александром не в первый раз! Могу дать гарантию 100% на порядочное отношение и адекватность поставленных задач. Все четко и понятно. Оплата с срок и в полной мере. Что еще нужно для успешного и плодотворного сотрудничества! СПАСИБО, Александр! И до новых встреч :)
  • Похожие заказы

  • Создание сайта под ключ

    $150

    Требуется создание сайта для мясоперерабатывающей компании под ключ, дизайн логотипа и верстка страниц, каталог товаров ( до 50 наименований), корпоративная почта ( 6-7 ящиков), создание яндекс метрики, индексация в поисковых системах, размещение на нашем хостинге. срок исполнения ...

    Сайты «под ключ»29 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Требуется сделать сайт

    Сайт с нуля, нужен исполнитель на весь комплекс работ, тематика - психологические семинары и тренинги, на вордпресс, рассмотрю ваше предложение только при наличии портфолио

    Сайты «под ключ»23 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создание сайта на битриксе

    Небольшой несложный корпоративный сайт на шаблоне, функционал: - страницы с описанием исследований - формы обратной связи - поиск - выгрузка на сайт данных из базы данных на mySql.

    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создание лендинга для отделочной компании (ремонт квартир)

    Добрый день, необходимо создать лендинг для ремонтно-строительной фирмы (ремонт квартир). Текстовый контент и структура уже есть. Необходимо это все оформить, подобрав при этом необходимые материалы. Структура примерно такая: 1. Шапка с формой захвата 2. Блок сравнения "как у всех" ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создать сайт мини-кафе

    Требуется создать сайт о мини-кафе, ориентированном на доставку суши. Сайт включает в себя меню-каталог с фото и описанием продукции и пару страниц о самом заведении, корзину. Требуется наличие удобных уведомлений о поступившем заказе. Будет удобно, если подробное описание ...

    Сайты «под ключ»24 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создание сайта-визитки фирмы

    $15

    Нужно создать сайт-визитку фирмы. Краткое тз: 1) 4-5 стр. 2) индивидуальный дизайн, 3) регистрация домена и добавление на сервер хостинга, 4) добавление счетчика на сайт, 5) добавление сайта в несколько бесплатных каталогов. Цена - 1000 рублей. Расходы на домен и хостинг в ...

    Сайты «под ключ»18 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создание сайта для бильярдных турниров

    Провожу турниры по бильярду для своей компании. Есть база проведенных турниров в Эксель за прошлое время. Хочу создать сайт нашей компании для проведения различных турниров по бильярду, шахматам, покеру и другим видам спорта и отображения ...

    Сайты «под ключ»16 заявок
    Закрыт
    8 лет назад