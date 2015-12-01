Изготовление сайта под ключ для рекламного агенства

Требуется создание сайта для мясоперерабатывающей компании под ключ, дизайн логотипа и верстка страниц, каталог товаров ( до 50 наименований), корпоративная почта ( 6-7 ящиков), создание яндекс метрики, индексация в поисковых системах, размещение на нашем хостинге. срок исполнения ...
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Требуется изготовить сайт под ключ для рекламного агенства.
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