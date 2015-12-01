Изготовление сайта под ключ для рекламного агенства

Работаю с Александром не в первый раз! Могу дать гарантию 100% на порядочное отношение и адекватность поставленных задач. Все четко и понятно. Оплата с срок и в полной мере. Что еще нужно для успешного и плодотворного сотрудничества! СПАСИБО, Александр! И до новых встреч :)