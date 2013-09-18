Разработка социального проекта - Часть 2

$2500
Сайты «под ключ»Завершен1 заявка168 просмотров
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Название: Разработка социального проекта - Часть 2

Описание: Продолжение сотрудничества, разработка социального проекта.

Заказ в рамках Alpha версии.

10 лет назад
di-spora
Игорь 
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
PerfectoWeb
Давид 
33 годаСША
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$2500
40 дней
Отличаются большим профессионализмом, компетентностью и знанием своего дела. Работа выполнена, четко по ТЗ со всеми моими пожеланиями. Продолжаем сотрудничать дальше.
Игорь отличный человек, и имеет очень хорошие деловые качества. Всегда на связи, оплата моментальная на любую задачу. Никаких задержек, никаких негативных сторон. Игорь из людей в которых найти черное петно равносильно найти иголку в сене. Perfecto Web рекомендует!
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