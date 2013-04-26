Сайт одностраничник типовой

Добрый день.

Вопрос в следующем-нужен сайт по типу как здесь по ссылке

http://zaparmatura5.ru/

т.е. предполагается добавление товара, кнопка "заказать" (всплывающее окно), где клиент укажет свои данные. и наш специалист созвонится с ним и в тел. режиме будет продавать товар или услуги.

Расположение кнопок, дизайн будет очень схожим, только отличие товара/услуги.

Необходимы исходники сайта и функционал

Сайт по продаже мягких игрушек

Возьметесь? Если да, цена, сроки, техзадание от нас.

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