Сделать новый сайт на joomla

Сайты «под ключ»Завершен1 заявка111 просмотров
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Нужно сделать новый сайт на движке джумла. На сайте нужно разместить специально приобретенные модули для джумла. Будет предоставлено подробное ТехЗадание.

Joomla
10 лет назад
aroma
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
joomart
55 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
10 лет назад
$100
5 дней
Требования к сайту были высокими и включали установку уникальных модулей. Работа была выполнена творчески, с креативным подходом. Сайт получился даже лучше, чем планировалось.
Очередное отличное сотрудничество. Все четко и по делу, своевременная оплата. Рекомендую!
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