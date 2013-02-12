Создание сайта о монобрендовом продукте

Ребята выполнили поставленную задачу на 150%. Высокий профессионализм, стрессоустойчивость, выдержка - это те качества, которые крайне важны в работе с таким "сложным" заказчиком, каковым являюсь я. Несмотря на мои периодические "задвиги" и массу доработок (не оговоренных в ТЗ) я ниразу не почувствовала даже намёка на недовольство. Спасибо за качественную работу! Впереди нас ждёт много новых и интересных проектов! Так держать!