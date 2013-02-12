Создание сайта о монобрендовом продукте

$500
Сайты «под ключ»Завершен1 заявка128 просмотров
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Необходимо создать сайт о монобрендовом продукте (мебель для ванной)

"под ключ"

ТЗ в личном общении

11 лет назад
zagent
42 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
год назад
Выбранный исполнитель
san-francisco
Дарья 
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад
$1000
10 дней
Ребята выполнили поставленную задачу на 150%. Высокий профессионализм, стрессоустойчивость, выдержка - это те качества, которые крайне важны в работе с таким "сложным" заказчиком, каковым являюсь я. Несмотря на мои периодические "задвиги" и массу доработок (не оговоренных в ТЗ) я ниразу не почувствовала даже намёка на недовольство. Спасибо за качественную работу! Впереди нас ждёт много новых и интересных проектов! Так держать!
Потрясающий заказчик :) Было очень приятно работать вместе над интересным проектом.
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