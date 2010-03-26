Cms + модули

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
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Необходимо сделать аналог систем

http://mydeco.com/shopping/

http://www.picitup.com/picitup/picShop.jsp

необходимые требования

cms

модуль распознования основных цветов изображений

возможность пакетного добавления информации

детальное тз после выбора исполнителя

сроки на исполнение до 1 месяца

работы немало, нужны люди, имеющие опыт в данной сфере

15 лет назад
Vandall_
125 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров