Функция получения ЧПУ для джумлы

Джумла 1.0.15. Для получения ЧПУ из исходного адреса используется стандартная функция JoomSef - sefRelToAbs($string). Требуется добавить к ней следующий функционал:

1. Добавить возможность вызова это функции, чтобы она возвращала не полный адрес, а относительный. Т.е., сейчас она всегда возвращает адрес вида http://www.site.com/categ/page1.html, а нужно, чтобы была возможность получить и адрес вида /categ/page1.html При этом чтобы все существующий вызовы этой функции продолжали работать как и раньше, т.е. полный адрес. Но при необходимости чтобы можно было её вызвать для получения относительного адреса. Как мне представляется, нужно добавить к ней необязательный параметр и если он будет установлен, функция будет возвращать относительный адрес, а если нет – полный. Т.к. в уже существующих вызовах этот параметр будет не задан, то старая логика работы не изменится.