Модуль Совместных покупок для DLE

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки163 просмотра

Нужен модуль СП(совместных покупок) для DLE.

Работа очень трудоемкая.

Пример сайта СП: www.spvtomske.ru

DLE
15 лет назад
aigusev
Антон 
42 года
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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