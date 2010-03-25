Поднастроить Phoca Gallery в джумле

http://fasadbuild.kz/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=2&Itemid=8

Надо чтобы при наведении картинка не менялась и у миниатюры надо сделать белую рамочку пару пикселей

ася:пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin)