Поднастроить Phoca Gallery в джумле

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Закрыт1 заявка110 просмотров

http://fasadbuild.kz/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=2&Itemid=8

Надо чтобы при наведении картинка не менялась и у миниатюры надо сделать белую рамочку пару пикселей

ася:пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin)

Joomla
15 лет назад
yakooobin
43 года
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

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Нет заявок фрилансеров