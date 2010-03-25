Установить дополнения и починить баг SocialEngine

1. (Баг) Нужно будет разобраться, когда выходишь с ака социалки или после изменений приходиш на страницу - она открывает вариант до изменений. Например вышел с ака и нажал на главную - и я опять в аке и могу продолжать поход по профилю ( а ведь я вышел с ака)

2. (Добавление) При регистрации: помимо ФИО и т.д. выбирают кто они: Музыкант (направления, профи-аматор -касается всех групп), Певец, Композитор, Актёр, Танцор, художник

3. (Добавление) Загрузить: группы, блоги, чат

4. (Добавление) Рейтинг

5. (Добавление) Подарки