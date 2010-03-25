Джумла 1.0.15. Для получения ЧПУ из исходного адреса используется стандартная функция JoomSef - sefRelToAbs($string). Требуется добавить к ней следующий функционал: 1. Добавить возможность вызова это функции, чтобы она возвращала не полный адрес, ...
Шаблон Wordpress
Требуется создать шаблон Wordpress с дизайном и по заданию (во вложении).
От исполнителя требуется указать какими способами собирается выполнить требования из ТЗ.
Заявки фрилансеров
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