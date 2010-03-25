Шаблон Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок172 просмотра

Требуется создать шаблон Wordpress с дизайном и по заданию (во вложении).

От исполнителя требуется указать какими способами собирается выполнить требования из ТЗ.

WordPress
15 лет назад
nevzorovsergey
Сергей 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров