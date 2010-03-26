Правка верстки на joomla 1.5 (выпадающее меню)

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен6 заявок195 просмотров

Добрый день!

требуется поправить верстку на joomla 1.5 выпадающее меню криво отображается!

при удачном выполнении работы дальнейшее сотрудничество.

Условие.

Постоянная связь во время выполнения проекта.

Оплата по факту.

Качество.

Оплата желательно рублями по курсу.

Joomla
15 лет назад
Reider
Иван 
34 года
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

net9sky
51 год
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
Отличный исполнитель, все быстро, просто, и главное без лишних заморочек))) Работа сделана на высшем уровне! Огромное спасибо исполнителю! Рекомендую всем
Очень адекватный приятный в общении заказчик, самые положительные эмоции от работы . Надеюсь на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество. 10 баллов. Рекомендую !

Заявки фрилансеров

net9sky
51 год
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад