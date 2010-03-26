Исходники сайта здесь narod.ru/disk/19115977000/sig.zip.html. Сайт достался таким - с ужасной версткой и грязным кодом. Необходимо перенести его на wordpress. Также необходимо прописать в .htaccess, чтобы имена и расширение файлов остались старые ...
Правка верстки на joomla 1.5 (выпадающее меню)
Добрый день!
требуется поправить верстку на joomla 1.5 выпадающее меню криво отображается!
при удачном выполнении работы дальнейшее сотрудничество.
Условие.
Постоянная связь во время выполнения проекта.
Оплата по факту.
Качество.
Оплата желательно рублями по курсу.
Выбранный исполнитель
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