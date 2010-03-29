Перенести сайт на wordpress

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Завершен3 заявки173 просмотра

Исходники сайта здесь narod.ru/disk/19115977000/sig.zip.html.

Сайт достался таким - с ужасной версткой и грязным кодом.

Необходимо перенести его на wordpress.

Также необходимо прописать в .htaccess, чтобы имена и расширение файлов остались старые (html)

В предложении указать срок и стоимость.

HTMLWordPress
15 лет назад
warm
59 лет
19 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

vasilpavlo
Василь 
42 года
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва
15 лет назад
$20
2 дня
Хорошая работа. Несмотря на трудности реализации все было сделано на +10 Спасибо.
Хочу сказать большое спасибо за Вашу внимательность и профессионализм в постановке задач, грамотное и оперативное сопровождение, проявленное понимание в возникающих непредвиденных ситуациях, и мгновенный расчет. Было очень приятно сотрудничать. Успехов Вам в работе!:)

Заявки фрилансеров

vasilpavlo
Василь 
42 года
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва
15 лет назад